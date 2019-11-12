HABER

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "UTP ile suç oranları büyük oranda azaldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

"2016 yılında hayata geçirdiğimiz Uygulama Takip Projesi sayesinde başta terör olmak üzere asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik olaylarında büyük oranda bir azalma sağlanmıştır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2016 yılında uygulamaya konulan Uygulama Takip Projesi (UTP) ile başta terör olmak üzere asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik olaylarında büyük oranda bir azalma sağlandığını bildirdi.

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki Koordinasyon Hizmetleri Kursu'nun açılışında bir konuşma yapan Aktaş, polisin önem arz eden görevlerinden birinin de terör, kaçakçılık, asayiş, trafik ve narkotik olayları ile kriz yaratan olaylar hakkındaki bilgileri, krizin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için karar vericilere doğru ve hızlı bir şekilde aktarmak olduğunu anlattı.

Aktaş, bu doğrultuda, her türlü suç ve suçluyla mücadele kapsamında icra edilen yol uygulamalarının, elektronik ortamda planlanması ve toplanan verilerin analiz edilebilmesi amacıyla 2016 yılında "UTP" olarak tabir ettikleri "Uygulama Takip Projesi"nin teşkilatın kullanımına açıldığını anımsattı.

Aktaş, şunları belirtti:

"Bu uygulama ile il giriş-çıkışlarında bulunan sabit uygulama noktalarından ve UTP'yi kullanan istasyonlardan sorgulanan araç ve şahıs bilgilerinin tek bir veri havuzunda toplanması, yol uygulamalarının elektronik ortamda planlanması ve toplanan verilerin analiz edilebilmesi sağlanmaktadır. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Uygulama Takip Projesi sayesinde başta terör olmak üzere asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik olaylarında büyük oranda bir azalma sağlanmıştır."

- "Türkiye geneli tüm olayların yüzde 98,7'si ekip uygulamasına aktarılmıştır"

Aktaş, hizmette standardın sağlanması, kurumsal hafızanın oluşturulması, veri güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması, kurumlar arası iş birliği tesisi, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin arttırılması adına, 2016 yılında Emniyet Kolluk İşlemleri Projesi'nin kullanıma sunulduğunu dile getirdi.

Aktaş, "Son 10 yıllık verilerin ekip uygulamasına aktarılması konusunda çalışmalar devam etmekte olup Türkiye geneli tüm olayların yüzde 98,7'si ekip uygulamasına aktarılmıştır. Bu bağlamda güvenlik politikalarının belirlenmesinde uygulama takip ve emniyet kolluk hizmetleri projesi üzerinden alınan veriler önem arz etmektedir. " dedi.

Açılışa, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Burhan Akçay ile çok sayıda polis memuru katıldı.

PARTNER Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta
Iğdır'da 100 polisle kaçak cep telefonu operasyonuIğdır'da 100 polisle kaçak cep telefonu operasyonu
Osmaniye'de terör operasyonu: 7 tutuklamaOsmaniye'de terör operasyonu: 7 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış emniyet genel müdürü Kurs

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Dünyanın gözü orada! Ordu sokağa indi!

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobbing ne demek? Mobbing nedir?

Mobing nedir? Mobing ne anlama geliyor?

Son dakika: Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Mehmet Eymür ile Doğu Perinçek arasında 'ajan' tartışması!

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Ölü bulunan eski İngiliz istihbaratçıya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açıklama

Vali Yerlikaya'dan ölü bulunan İngiliz subayına ilişkin açıklama

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme! Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandılar

İstanbul'daki kanlı infaza ilişkin yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.