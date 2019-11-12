Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "UTP ile suç oranları büyük oranda azaldı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 2016 yılında uygulamaya konulan Uygulama Takip Projesi (UTP) ile başta terör olmak üzere asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik olaylarında büyük oranda bir azalma sağlandığını bildirdi.

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki Koordinasyon Hizmetleri Kursu'nun açılışında bir konuşma yapan Aktaş, polisin önem arz eden görevlerinden birinin de terör, kaçakçılık, asayiş, trafik ve narkotik olayları ile kriz yaratan olaylar hakkındaki bilgileri, krizin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için karar vericilere doğru ve hızlı bir şekilde aktarmak olduğunu anlattı.

Aktaş, bu doğrultuda, her türlü suç ve suçluyla mücadele kapsamında icra edilen yol uygulamalarının, elektronik ortamda planlanması ve toplanan verilerin analiz edilebilmesi amacıyla 2016 yılında "UTP" olarak tabir ettikleri "Uygulama Takip Projesi"nin teşkilatın kullanımına açıldığını anımsattı.

Aktaş, şunları belirtti:

"Bu uygulama ile il giriş-çıkışlarında bulunan sabit uygulama noktalarından ve UTP'yi kullanan istasyonlardan sorgulanan araç ve şahıs bilgilerinin tek bir veri havuzunda toplanması, yol uygulamalarının elektronik ortamda planlanması ve toplanan verilerin analiz edilebilmesi sağlanmaktadır. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Uygulama Takip Projesi sayesinde başta terör olmak üzere asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik olaylarında büyük oranda bir azalma sağlanmıştır."