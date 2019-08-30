Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen bağımsızlık aşkıyla verdiği onurlu mücadelesinin, küllerinden doğuşunun, yeni bir yol çizişinin, azim ve inancının zaferidir." ifadelerini kullandı.

Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Samsun'da meşalesi yakılan kurtuluş mücadelesinin 30 Ağustos'ta nihayete erdirildiğini belirtti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman Türk ordusunun millet ile bütünleşmesiyle kazanıldığını belirten Aktaş mesajında, "Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen bağımsızlık aşkıyla verdiği onurlu mücadelesinin, küllerinden doğuşunun, yeni bir yol çizişinin, azim ve inancının zaferidir." ifadelerine yer verdi.

Büyük Taarruzla istiklal ve istikbal mücadelesinin bitmediğini vurgulayan Aktaş, terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan ihanet çetelerini bozguna uğratarak milletle dayanışma içinde mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.