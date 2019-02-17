HABER

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya açıkladı: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 20:51 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 100'ün üzerinde komiser yardımcısının tutuklandığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya açıkladı: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Uzunkaya, bölge illerindeki temasları kapsamında geldiği Batman'da Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde açıklama yapan Uzunkaya, bölgenin asayiş, huzur ve güvenliğiyle ilgili mevcut durumu yerinde değerlendirdiklerini kaydetti.

31 Mart yerel seçimlerine yönelik kısa bir süre önce 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katıldığı güvenlik toplantıları yapıldığını anımsatan Uzunkaya, bu sayede seçime dönük mevcut güvenlik tedbirlerinin, planlamalarının gözden geçirildiğini belirtti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

Bir taraftan terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra günlük asayiş ve huzurun tesisine dönük planlama ve çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzunkaya, şöyle dedi:

"Bir taraftan 15 Temmuz'dan itibaren yoğun bir şekilde mücadele edilen FETÖ ile ilgili dışarıdaki, kaçak, aranır durumda olanlar dahil örgütün değişik metotlarıyla devlet içerisine sızdırdığı, emniyete, adliyeye, askeri birimlere, diğer kurum ve kuruluşlara değişik hilelerle, yöntemlerle yerleştirdiği mensuplarının deşifre edilmesi, yakalanması, adli makamlara tevdi edilmesi görevimiz devam ediyor."

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik geçen hafta bin 112 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli FETÖ operasyonu gerçekleştirildiğini anımsatan Uzunkaya, "Bununla ilgili örgüt mensubu, firarda olan ve emniyet hizmetlerinde halen görevli olan 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı. Şu ana kadar 600'ünün işlemleri tamamlandı. 800'e yakın gözaltı işlemi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların da aralıksız olarak sürdüğünü vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Bir taraftan terör örgütü PKK ile iltisaklı, irtibatlı, illerde faaliyet yürüten, birtakım eylem hazırlıkları içerisinde oldukları tespit edilen, her ilimizin buna dönük tespit yaptığı örgüt mensuplarıyla ilgili çalışmalar, planlamalar ve gözaltılar yapıldı, yapılıyor, devam ediyor. Başka terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız da aynı şekilde yürütülüyor."

Uzunkaya, daha sonra ziyaret ettiği uygulama noktasındaki görevli polislerle sohbet etti. (AA)

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Çocuklar Şubat ayında deniz keyfi yaptıÇocuklar Şubat ayında deniz keyfi yaptı
Kosova ordusu ilk kez görücüye çıktıKosova ordusu ilk kez görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
celal uzunkaya FETÖ komiser yardımcısı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.