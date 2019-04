Radyo Viva, Show Radyo, ve Polis Radyosu’nun ortak yayınında Ağır Masa’nın konuğu olan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon soruşturmasıyla ilgili son rakamları ilk kez açıkladı. Uzunkaya 81 ile yayılan operasyonlarda şu ana kadar 4 bin hat tespit ettiklerini, 12 bin şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında Radyo Viva, Show Radyo ve Polis Radyosu ile ortak yayın yaparak bir ilki gerçekleştirdi. Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa Ankara’dan yaptığı özel yayında Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’yı konuk etti. Polis teşkilatından Türkiye’nin gündemindeki soruşturmalara uyuşturucu ile mücadeleden siber suçlara kadar can alıcı sorularını yanıtlayan Uzunkaya, çok önemli mesajlar verdi.

"En üst düzeyde teknolojiyi kullanıyoruz"

Türk polis teşkilatının yıllarca suçluların arkasından koşturan bir yapıdan, şu anda ön alan, suçlularının muhtemel kabiliyetlerine göre önceden tedbirler geliştiren çok daha profesyonel bir yapıya kavuştuğunu belirten Uzunkaya, "Böyle bir süreçte emniyet teşkilatının her yönü ile karşısına çıkabilecek ihtiyaçlarını, taleplerini de doğal olarak karşılamak durumundasınız. Teşkilatımızın özellikle bilgi teknolojileri, iletişim, bilişim konularında son yıllarında belki hemen hemen tüm kurumlarda iddialı olarak söyleye bilirim ki çok daha üst düzeyde teknolojiyi kullanan ve bunu görev alanına yansıtan bir teşkilatız” ifadelerini kullandı.

"Kasa hırsızlarının yerini siber suçlular aldı"

Gelişen teknoloji ile birlikte siber suçların arttığına dikkat çeken Uzunkaya, “Siber suçlarından bilişim suçlarına sanal dünyada ki olan her türlü suç alanlarına artık bugün günümüzde yıllar öncesi eline balyozları çekiçleri alıp da hırsızlık yapan kasa açan insanların yerini günümüzde masa başında sanal alem çayını yudumlayarak haksız kazanç elde eden suçlular aldı. Dolayısıyla suçun vasfı ve işleniş şekilleri değişince siz de doğal olarak bu işleniş alanlarını ve irtibat kanallarını kesmek takip etmek ve ona göre tedbir almak durumundasınız. Bugün polisimiz özellikle bilişim suçlarıyla alakalı modern metotları en üst düzeyde kullanıyor. Bu yönü ile oldukça başarılı sonuçlar alınıyor” şeklinde konuştu.

"FETÖ’de kendi içinde ayıklamayı ilk biz yaptık"

Programda FETÖ ile mücadeleye de değinen Uzunkaya, "FETÖ’yle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Emniyet Teşkilatı 15 Temmuz öncesinde, 17-25 Aralık sonrasındaki süreçte diğer kurumlara göre ilk defa kendi içerisinde bir ayıklama FETÖ yapılanması ile irtibatlı iltisaklı unsurlarını deşifre edip yargının önüne taşıma görevini uyguladı. Bu sayede bu teşkilatın kadrosu 15 Temmuz’da en dik ve net duran teşkilattı. Ve milletle birlikte milletin başında öncü rol oynayan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 15 Temmuz ve sonraki sürecin en belirleyici faktörlerinden birisi oldu” diye konuştu.

"Ankesörde gözaltı sayısı 12 bin"

Celal Uzunkaya FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon soruşturmasıyla ilgili son rakamları da açıklayarak şunları söyledi:

"FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefonlar üzerinden kurulan iletişimlerle ilgili arkadaşlarımızın bu konu yapmış olduğu çalışmada, örgütün ‘ByLock’ ve ‘Eagle’ gibi iletişim kanallarının ötesinde bir de ankesörlü telefonlarla büyük bir iletişim ağını tespit ettik. Bu konuda şüphelilerin göz önün de olmayacak kamera kayıtları bulunmayacak yerleri seçtiklerini gördük. Konuşmalar sadece 40-45 saniye görüşüp buluşma yerleri veriliyor. Bu görüşmelerin başka bir özelliği ardışık olması. Ardışık olması şu, aynı kişiler ankesörlü telefon üzerinden irtibatlı olduğu bağlı 3-5 ayrı kişiye aynı telefonlardan peş-peşe telefon açıyor. Onların kayıtlarından bağlantılı olan kişilerin üzerinden de diğer dikey ya da yatay bağlantılı yapılanmalar tespit ettik. Örgütün hücresel yapısını iletişim haritasını ve arka planda gerçekleşen örgüt üyelerinin buluşmalarını kapsayan bir iletişim haritasıyla hücresel yapının şemasını çıkarttık. Bu kişilerle ilgili gözaltı ve adli işlemler başlatılıyor. 4 bin hat tespit ettik. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla gözaltı sayısı 12 binin üzerinde. İllerde faaliyetlerimiz hala devam ediyor”