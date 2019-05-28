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Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’dan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Türkiye’nin dört bir yanında 9 gün bayram tatilinde ve bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere 24 saat 11 gün boyunca tüm Türkiye Genelinde üst düzeyde tedbirler planladık” dedi.Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, şehit ve gazi aileleri onuruna verdiği iftar yemeği çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Türkiye’nin dört bir yanında 9 gün bayram tatilinde ve bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere 24 saat 11 gün boyunca tüm Türkiye Genelinde üst düzeyde tedbirler planladık” dedi.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, şehit ve gazi aileleri onuruna verdiği iftar yemeği çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzunkaya, Ramazan Bayramı’na ilişkin alınan tedbirler hakkında, “Ramazan ve Kurban Bayramları bizim inançlarımıza göre çok kutsal günlerden. Dolayısıyla bayram günlerinde, vatandaşlarımızı, trafik kazalarına kurban vermeyelim diye her bayramda olduğu gibi bu bayramda tüm trafik görevlilerimiz, Türkiye’nin dört bir yanında 9 gün bayram tatilinde ve bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere 24 saat 11 gün boyunca görevde olacak. Tüm Türkiye Genelinde üst düzeyde tedbirler planladık. Bakanlığımızca eş güdümlü olarak bunların hangi boyutta ve hangi kapsamda olacağını İçişleri Bakanımız basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. Bu bayram trafik kazalarına bağlı acıların ve gözyaşlarının olmayacağı bir bayram olsun ve gerçek bayram tadında bir bayram olsun diyorum” diye konuştu.

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