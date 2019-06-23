Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'dan ziyaretler

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, rahatsızlık geçiren emekli emniyet müdürünü, terör saldırısında yaralanan komiser yardımcısını ve trafik kazasında yaralanan polis memurunu ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunkaya, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören emekli emniyet müdürü Şükrü Yetimoğlu'nu Ankara'daki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğini iletti.

Uzunkaya, görev istirahatliyken Gaziantep-Nizip karayolunda geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Mehmet Cesur’u da evinde ziyaret etti.

Daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Uzunkaya, Suriye'nin Azez bölgesindeki emniyet binasına tuzaklanan bombanın patlaması sonucu yaralanan Komiser Yardımcısı Harun Tan’ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

