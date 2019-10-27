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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir'e gelerek, bir dizi ziyarette bulundu.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir'e gelerek, bir dizi ziyarette bulundu.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir'e gelerek ziyaretlerde bulundu. Sabah saatlerinde İzmir'e gelen Aktaş, ilk olarak Konak Polisevi'ni ziyaret etti. Aktaş'a İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti. Ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Aktaş için burada tören düzenlendi. Çalışmalar hakkında İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'dan bilgi alan Aktaş, Narlıdere Polisevi ve Nevvar Salih İşgören Polis Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi.
Urla Polis Kampı'nda incelemede bulunan Aktaş'ın, son durağı Çeşme Polisevi oldu.

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