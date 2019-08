Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Tunceli'de

TUNCELİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Bugün Tunceli ilimiz geçmiş dönemlerle kıyaslandığında Allah'a şükür çok ama çok daha huzurlu, çok daha güvenli bir il haline gelmiştir." dedi.

Helikopterle Elazığ'dan Tunceli'ye gelen Aktaş'ı, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında Vali Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen karşıladı.

Aktaş, komutanlıktaki temaslarının ardından beraberindekilerle Tunceli Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Şube Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Polis memurlarıyla bayramlaşarak sohbet eden Aktaş, burada yaptığı konuşmada, bayramın ikinci gününde Tunceli'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Polislerin, milletin mal ve can güvenliği, esenliği, bayrak ve vatan için son derece özveriyle görev yaptığını ifade eden Aktaş, "Gece gündüz demeden, bayram - seyran demeden yurdumuzun her köşesinde, günün her anında gerektiğinde canınızı da ortaya koyarak görev yapıyorsunuz. Ülkemize, milletimize, vatanımıza hizmet ediyorsunuz." diye konuştu.