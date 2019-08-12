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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Tunceli'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Aktaş: - "Bugün Tunceli ilimiz geçmiş dönemlerle kıyaslandığında Allah'a şükür çok ama çok daha huzurlu, çok daha güvenli bir il haline gelmiştir"

TUNCELİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Bugün Tunceli ilimiz geçmiş dönemlerle kıyaslandığında Allah'a şükür çok ama çok daha huzurlu, çok daha güvenli bir il haline gelmiştir." dedi.

Helikopterle Elazığ'dan Tunceli'ye gelen Aktaş'ı, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında Vali Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen karşıladı.

Aktaş, komutanlıktaki temaslarının ardından beraberindekilerle Tunceli Polis Eğitim ve Kongre Merkezi Şube Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Polis memurlarıyla bayramlaşarak sohbet eden Aktaş, burada yaptığı konuşmada, bayramın ikinci gününde Tunceli'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Polislerin, milletin mal ve can güvenliği, esenliği, bayrak ve vatan için son derece özveriyle görev yaptığını ifade eden Aktaş, "Gece gündüz demeden, bayram - seyran demeden yurdumuzun her köşesinde, günün her anında gerektiğinde canınızı da ortaya koyarak görev yapıyorsunuz. Ülkemize, milletimize, vatanımıza hizmet ediyorsunuz." diye konuştu.

Aktaş, güvenlik güçlerinin kutsal bir görev yaptığını ve devletin her zaman onları desteklediğini belirtti. Milletin de dualarıyla arkalarında olduğu güvenlik güçlerinin terör odaklarıyla mücadelede duaların gücüyle yürüdüğünü ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Tunceli'de ortaya koyduğunuz, o emeğin, gayretin, fedakarlığın sonucunu aldınız ve almaya devam ediyorsunuz. Biz de devlet ve millet olarak bu başarınızı takip ediyoruz, takdir ediyoruz. Bugün Tunceli ilimiz geçmiş dönemlerle kıyaslandığında Allah şükür çok ama çok daha huzurlu, çok daha güvenli bir il haline gelmiştir. Allah hepinizden razı olsun. Ortaya koyduğunuz emekten, gayretten, fedakarlıktan dolayı milletimiz size minnettardır, şükran borçludur. Bu Kurban Bayramı'nda da insanlarımız aileleriyle kendi memleketlerinde eşleriyle, dostlarıyla bayramlaşırken sizlerin bu bayram gününde dahi burada görevi başında olmasından dolayı, bu özveriyi tekrardan ortaya koymanızdan dolayı tekrar hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Bayramlaşma sonrası Aktaş, Valiliği ziyaret ederek Vali Tuncay Sonel'den kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentin hakim tepelerinde kurulan güvenlik kontrol noktalarını da gezen Aktaş, burada özel harekat polis memurlarıyla bayramlaştı.

Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek Emniyet Müdürü Doğu Ateş'ten brifing aldı.

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