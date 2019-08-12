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Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

EMNYİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, Tuncel'de polis ve askerlerle bayramlaştı.  Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kentte görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- EMNYİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, Tuncel'de polis ve askerlerle bayramlaştı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kentte görev yapan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı. Polisevinde düzenlenen programa Aktaş'ın yanı sıra Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kentte, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini söyledi. Güvenlik güçlerine minnettar olduklarını söyleyen Aktaş "Gerektiğinde canlarınızı da ortaya koyarak kutsal bir görevi yapıyorsunuz. Bu kutsal görev ile ülkemize vatanımıza ve milletimize hizmet ediyorsunuz. Sizlere minnettarız. Bu kutsal vatan görevinizi yaparken şunu da bilin ki, hem devletimiz hem milletimiz her şeyi ile bütün imkanlarıyla sizlerin arkasındadır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki devletimiz sizin görevinizi rahat içinde huzur içinde yapabilmeniz için bütün imkanlarını seferber ediyor. Terörle mücadele konusunda Tunceli'de güvenlik güçlerimiz büyük başarılar elde ettiler. Gerek askerimiz gerek polisimiz büyük bir cesaretle teröre büyük darbeler vurarak huzur ve güven ortamını sağladılar. Bu huzur ve güven ortamının sağlanmasında büyük emek sahibi sizlersiniz. Terör odaklarıyla mücadele ederken ve elde ettiğiniz başarılarla vatana olan sevginizi kanıtlamış durumdasınız. Devlet ve millet olarak elde ettiğiniz başarınızı takdir ediyoruz" dedi.

Polisevinde programın ardından Aktaş ve beraberindekiler, kent merkezinin güvenliğini sağlayan gözetleme noktasını ziyaret ederek, özel harekat polisleriyle bir araya geldi.

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