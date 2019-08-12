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Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 20:22 | Son Güncelleme

BİNGÖL'DE TRAFİK DENETİMİNE KATILDI Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli'deki temaslarının ardından Bingöl'e geldi.

BİNGÖL'DE TRAFİK DENETİMİNE KATILDI

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli'deki temaslarının ardından Bingöl'e geldi. Beraberindeki Vali Kadir Ekinci ile birlikte kent merkezinde polis ekiplerince yürütülen trafik denetimine katılan Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, trafik kazalarının en aza indirilmesi için seferber olduklarını söyledi. Aktaş, "Kurban Bayramı süresince 64 bin noktada yaklaşık 100 bin personelimiz sahada görev alıyor. Amacımız kaza oranını en aza indirebilmek, can ve mal kaybına engel olmaktır. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok daha iyi sonuçları elde etmişiz. Hedefimiz bu en mutlu günümüze acı karışmasın. Bu kontrol noktalarında arkadaşlarımız, yüz yüze iletişime geçerek, hem trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ortaya koyuyorlar hem de normal rutin denetimlerini yapıyorlar" dedi.

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