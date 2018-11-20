Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: 6222 kapsamında 1299 taraftara işlem yapıldı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılan taraftar sayısında artış olduğunu söyledi. Uzunkaya, "2018- 2019 sezonunun ilk 12 haftasında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılan taraftar sayısı, 2017-2018 sezonunun aynı dönemine göre yüzde 4 civarında arttı ve 1253'den 1299'a çıktı" dedi.

Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde yapılan toplantıya Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte çevik kuvvet şube müdürleri, spor güvenliği şube müdürleri ve il emniyet müdür yardımcıları katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya toplantıda yaptığı konuşmada, çevik kuvvetin 20 bin 308 personelle emniyet teşkilatının yüzde 9'unu oluşturduğunu söyledi. Çevik kuvvet personelinin toplumsal olaylar, etkinlikler, spor müsabakaları ve yasa dışı eylemlere yapacakları müdahalelerin son derece önemli olduğunu vurgulayan Celal Uzunkaya, bir personelin yapacağı olumsuz müdahalenin yankı uyandırdığını aktardı.

'TOMA SAYISI ARTTI'

Çevik kuvvet ekiplerinin kullandığı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sayısında yüzde 77'lik artış sağladıklarını belirten Celal Uzunkaya, "Zırhlı müdahale araçlarında yüzde 60'lık, zırhlı personel taşıyıcı araçlarında ise yüzde 87'lik artış sağladık. Ankara, İzmir ve Antalya emniyet müdürlüklerinde görev yapan atlı polis grup amirliklerine İstanbul ve Kayseri'yi de ekledik. 12 ilde 86 idareci ve 42 görev köpeğiyle de hem asayiş hem de terör konularında görev yapmakta" dedi.

OLAYLI ESKİŞEHİR- GÖZTEPE MAÇI

Özellikle spor müsabakalarının huzur ve güven ortamında geçmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Celal Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Antalya'da oynanan Eskişehir- Göztepe yükselme maçının bir ders konusu olarak sunulması gerekiyor. Maçın oynandığı tarihte Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayım. Her türlü tedbiri almıştık. Taraftarlar 3 aşamalı kontrolden geçti. Bir kamyonet dolusu patlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde almıştık. Birinci dakikada patlayıcı maddeler atılmaya başlandı. Her iki takımın plaka dakikalarında atıldı. Allah'tan maç 126 ve 135'inci dakikalarda oynanmadı. Bütün müsabaka boyunca tüm tribünlerden yoğun bir şekilde saha içerisine sokulması yasak, aklınıza gelebilecek bütün malzemelerin sahaya atıldığını gördük. Olabilecek her türlü olumsuzluk yaşandı. Bu, Türkiye'nin gözü önünde oldu. Sonra yürüttüğümüz soruşturma sonucu istismarlar olduğunu gördük. Saha içerisinde pek çok malzemeyi çantalarıyla, üstleriyle, başlarıyla sokmuşlar. Bunca ikaza rağmen kameraların önünde dahi bunları yapabildiklerini gördük. Haklarında soruşturma açıldı. Hâlâ devam ediyor bu soruşturmalar."

'İŞLEM YAPILAN TARAFTAR SAYISI ARTTI'

Spor müsabakalarının güvenliğine ilişkin sosyal medyada yaptıkları çalışmalar sonucunda 2017-2018 sezonunda 2 bin 462 paylaşım hakkında işlem yaptıklarını anlatan Celal Uzunkaya, bu yıl ise 513 paylaşıma işlem yapıldığını vurguladı. Spor müsabakalarında izleyici sayısının her geçen yıl arttığını belirten Celal Uzunkaya, "2018- 2019 sezonunun ilk 12 haftasında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılan taraftar sayısı 2017-2018 sezonunun aynı dönemine göre yüzde 4 civarında arttı ve 1253'den 1299'a çıktı. Aynı dönem seyirci sayısı da 2 milyon 690 binden 2 milyon 900 bine çıktı" diye konuştu.

'GAZCI VALİ, DİYE İSMİMİZ ÇIKTI'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da olayın gerçekleşmeden önce önlenmesinin önemini vurguladı. Özellikle çevik kuvvet polislerinin olaylara müdahale ederken dikkatli olması gerektiğini belirten Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Van Valisi olarak görev yaptığım dönemde enkaz başında bir personel arkadaşımız bana ve bazı bakanlara tepki gösteren kişilere karşı gaz kullanıyor. Rüzgar da tersten esince gaz nedeniyle arama kurtarma çalışmaları duruyor. Deprem boyunca 'Gazcı Vali' diye ismimiz çıktı. Gaz kullanımına oldukça dikkat edilmeli. Kendi canımız ya da herhangi bir vatandaşın canı tehlikeye girmeden gaz kullanmayın. Biz bazen gerekli gereksiz en küçük olaylarda, çok basit tedbirlerle engelleyeceğimiz olaylarda bile gaz kullanıyoruz. Buna gerek yok. Gaz son çare olmalı."

'OLAY BİZİM ÜSTÜMÜZDE KALDI'

Antalya'da oynanan Eskişehir- Göztepe karşılaşmasında yaşadığı stresi Van Depremi'nde bile yaşamadığını söyleyen Vali Karaloğlu, "Böyle bir spor yok. Böyle bir futbol maçı anlayışı yok. Her türlü tedbiri aldık. Maçın başlamasına az zaman var. Maç başlıyor, dakika 1, stat yandı. Bizde 'Bugün can kaybı olmadan bitiremeyiz' anlayışı oluşmaya başladı. Baktık, inceledik. Biz tedbir alırken, birileri de maçı sabote etmek için elinden geleni yapmış. İçimizden de arkadaşlarımız var. 'Özel güvenlikçi' diye para verip getirdiğimiz adamların da hatası vardı. Birçok spor unsurunun da ihmali ve kastı vardı. Kimse olayı sahiplenmedi. Olay bizim üstümüze kaldı. Bu nedenle özellikle tek maçlı final karşılaşmalarına dikkat edilmeli. Biz o maçtan sonra federasyona 'Bu maçların Antalya'da oynanmasını istemiyoruz' diye resmi yazı yazdık. Burası turizm şehri. Bu final maçları mayıs ayı sonunda, haziranın başında oynanıyor. Zaten polisimizin işi başından aşkın. Şehre her gün 60 bin yabancı geliyor" dedi.

Çevik Kuvvet ve Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı 22 Kasım'da sona erecek.