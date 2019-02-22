Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Bekçiler, suçluların korkulu rüyası oldu

Berktuğ ÖNCÜ-Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan 410 bekçi, yemin etti. Mezuniyet töreninde konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, ''Bekçilerimiz; halkın sevgilisi, suçluların ise korkulu rüyası oldu'' dedi.

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan 1'inci dönem çarşı ve mahalle bekçileri, yemin ederek, sertifikalarını aldı. Törene; Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İrfan Karakaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve çok sayıda bekçi yakını katıldı. Yemin töreninde hitap eden Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Türk Polis Teşkilatı; devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve dirliğine, ülkemizin bütünlüğüne kasteden hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımayan ter türlü ihanet şebekelerine ve şer odaklarına karşı icabında vatan, bayrak, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canını feda etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir, çekinmeyecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteği ile polis teşkilatının kadrolarına dahil edildiğini kaydeden Uzunkaya, şunları söyledi:

''Bugün sayıları 20 bini aşan bekçilerimiz, 2019'da yapacağımız 8 bini aşkın yeni alımla birlikte Türkiye genelinde 30 bine ulaşmış olacaktır. Ülkemizde her yıl işlenen toplam suçun yüzde 90'ını kişilere ve mala karşı işlenen suçlar oluşturmaktadır. Özellikle geceleri ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının cereyan ettiği alanlarda görevlendirilen çarşı, mahalle bekçilerimiz sayesinde geçmişte suçların önlenmesinde sağlanan büyük başarının genç ve dinamik yeni bekçi kadrolarımızla çok daha ileriye götürüleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kentlerimizin mahalle, meydan, cadde ve sokaklarında görevlendirilen değişik birimlere bağlı, motorize ve yaya ekiplerle polis merkez amirlikleriyle koordineli olarak çalıştırılmaya başlayan bekçilerimiz, daha şimdiden halkın sevgilisi ve suçlularında korkulu rüyası olmuştur. Yaşları itibarıyla genç ve dinamik, eğitimleri bilgi ve donanımlarıyla ile de son derece aydınlık geleceğimiz olan bu gençlerimizden hem polis teşkilatı olarak hem de millet olarak çok büyük başarılar beklemekteyiz."

Konuşmaların ardından dereceye giren 5 bekçiye, törenle sertifikaları verildi ardından 410 bekçi yemin etti.