Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Bingöl temaslarını sürdürdü

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bingöl temaslarını sürdürdü. Uzunkaya, Bingöl Valiliğini, İl Emniyet Müdürlüğünü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Bingöl’e gerçekleştirdiği ziyarette Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette kendisine, Özel Hareket Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan eşlik etti. Bingöl Valisi Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret eden Uzunkaya, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek Bingöl İl Emniyet Müdürü Metin Akay’dan ilin genel güvenliği ve asayişi hakkında bilgi aldı. Ardından Özel Harekât Şube Müdürlüğününe geçen Uzunkaya kahraman özel harekât polisleriyle sohbet etti.



