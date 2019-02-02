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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Bingöl’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 15:07 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Bingöl’de

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, beraberindeki Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan ile birlikte, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nü ziyare etti. Burada, Vali Kadir Ekinci ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay tarafından karşılanan Uzunkaya, kentte yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Bingöl’deEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Bingöl’deEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Bingöl’de

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