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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, polis merkezi amirliklerinde yeniden yapılanmaya gitti. Uzunkaya, geçen ay 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdiği yazıda polis merkezi amirliklerine müracaata gelen vatandaşların işlemlerinin en geç bir saat içinde bitirilmesi talimatını verdi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın verdiği talimata göre, polis merkezi amirliklerine müşteki, mağdur ve tanık konumunda veya bilgi almak, ihbarda ya da şikâyette bulunmak için gelen vatandaşlara öncelik tanınacak, hiç kimseye vücut diliyle de olsa küçük düşürücü davranılmayacak.

Polis merkezi amirliklerinde yeniden yapılanmaya giden Emniyet Genel Müdürlüğü, amirliklerin görevlerini daha etkin yürütmesi, alan hakimiyetini artırması, ihbar ve şikayetlerin hızlı değerlendirilmesi amacıyla Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilk olarak 2-3 Ağustos'ta 10 ilin asayiş şube ve ilçe emniyet müdürleri ile polis merkezi amirlerinden oluşan 20 personele yönelik Ankara'da "Polis Merkezi Amirliklerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı" düzenlendi.

Personelin çalışma saatlerinin zorunlu hallerde değişmesi gerektiğinde genel müdürlük makamının uygun görüşü alınacak.

1260 POLİS MERKEZİ AMİRİNE EĞİTİM

Polis merkezi amirliklerinin iyileştirilmesi amacıyla son olarak 17 Eylül-5 Ekim'de 3 dönem halinde Ankara'da bin 260 polis merkezi amirine yönelik "Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu" yapılması planlandı.

Kurs süresince personele aktarılacak konular ise "insan hakları", "polis-halk ilişkilerinin güçlendirilmesi için polis merkezlerinde yapılması gereken iş ve işlemler", "iletişim ve beden dili", "narkotik suçları ile ilgili bilgilendirme", "KOM suçları ile ilgili bilgilendirme", "TEM suçları ile ilgili bilgilendirme", "polis merkezi amirliği mevzuatı", "meydana gelen olaylara müdahale esasları", "yetişkin eğitimi" ile "öğretim yöntem ve teknikleri" olarak belirlendi.

Kursa katılan polis merkezi amirleri de öğrendiklerini görev yaptıkları illerdeki 44 bin personele aktaracak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kursun dün gerçekleştirilen açılışında yaptığı konuşmada, polis merkezi amirlerinin doğrudan vatandaşla temas ettiklerini belirterek, merkez amirliklerindeki tavır ve davranışların, hukukun ve mesleğin icaplarıyla beraber insana saygı çerçevesinde olması gerektiğini söylemişti.

Polislerin şu anda 12 saat çalışıp 24 saat istirahat ettiklerini dile getiren Soylu, bu konudaki esas hedeflerinin 8 saat çalışıp 24 saat istirahat etmeleri olduğunu açıklamıştı.


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Emniyet Genel Müdürlüğü celal uzunkaya Polis merkezi amirlikleri

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