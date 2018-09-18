Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın verdiği talimata göre, polis merkezi amirliklerine müşteki, mağdur ve tanık konumunda veya bilgi almak, ihbarda ya da şikâyette bulunmak için gelen vatandaşlara öncelik tanınacak, hiç kimseye vücut diliyle de olsa küçük düşürücü davranılmayacak.

Polis merkezi amirliklerinde yeniden yapılanmaya giden Emniyet Genel Müdürlüğü, amirliklerin görevlerini daha etkin yürütmesi, alan hakimiyetini artırması, ihbar ve şikayetlerin hızlı değerlendirilmesi amacıyla Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bir dizi çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilk olarak 2-3 Ağustos'ta 10 ilin asayiş şube ve ilçe emniyet müdürleri ile polis merkezi amirlerinden oluşan 20 personele yönelik Ankara'da "Polis Merkezi Amirliklerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı" düzenlendi.

Personelin çalışma saatlerinin zorunlu hallerde değişmesi gerektiğinde genel müdürlük makamının uygun görüşü alınacak.

1260 POLİS MERKEZİ AMİRİNE EĞİTİM

Polis merkezi amirliklerinin iyileştirilmesi amacıyla son olarak 17 Eylül-5 Ekim'de 3 dönem halinde Ankara'da bin 260 polis merkezi amirine yönelik "Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu" yapılması planlandı.