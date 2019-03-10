Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği miting öncesi Hakkari'ye geldi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ve İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu ile Yüksekova ilçesine gelen Uzunkaya, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve diğer ilgiler tarafından karşılandı.

Beraberindekilerle Kaymakam Kendüzler'i makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Uzunkaya, daha sonra Özel Harekat Yaşam Merkezine geçerek incelemelerde bulundu.

Ardından Yüksekova-Hakkari kara yolundaki bazı kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret eden Uzunkaya ve beraberindekiler, kara yoluyla kent merkezine geçerek Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uzunkaya ile Bursa ve Balıkesir'de bir süre birlikte çalıştıklarını söyledi.