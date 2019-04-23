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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 15:19 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük’e geldi.Beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ve İnşaat Emlak Daire Başkanı Arif Güney Gültekin ile birlikte polis helikopteri ile Karabük’e gelen Genel Müdür Uzunkaya, ilk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük’e geldi.
Beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ve İnşaat Emlak Daire Başkanı Arif Güney Gültekin ile birlikte polis helikopteri ile Karabük’e gelen Genel Müdür Uzunkaya, ilk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz tarafından karşılanan Genel Müdür Celal Uzunkaya, şeref defterini imzaladıktan sonra Emniyet Müdürlüğüne geçti.
Emniyet Müdür yardımcıları ve birim amirleri tarafından karşılanan Uzunkaya, daha sonra makama geçti. Burada basına kapalı olarak Emniyet teşkilatı ile toplantın yapan Genel Müdür Uzunkaya ve beraberindeki heyet daha sonra Karabük Valiliğine geçti.
Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından karşılanan Uzunkaya şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Burada karşılıklı hediye takdiminin ardından Vali Gürel ile sohbet ederek kent hakkında bilgiler alan Uzunkaya ve beraberindeki heyet daha sonra Safranbolu ilçesine geçti.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Karabük’te
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