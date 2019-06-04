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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Kazalarda yüzde 30 düşüş var

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 17:28 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2018 yılı Ramazan Bayramı'na göre bu yılki bayramda 4 günlük tatil sürecinde ölümlü kaza ve ölü sayılarında yüzde 30 civarında bir düşüş var.

Hüseyin KALAY/SAMSUN (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2018 yılı Ramazan Bayramı'na göre bu yılki bayramda 4 günlük tatil sürecinde ölümlü kaza ve ölü sayılarında yüzde 30 civarında bir düşüş var. İnşallah bayram dönüşü trafiğinde de en azından bu çizgiyi koruyabiliriz" dedi.

Samsun'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile protokol üyeleri katıldı.

Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan trafik kazalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yürüttükleri kampanyalar ile yaya ölümlerinin büyük oranda düşmesini amaçladıklarını dile getiren Uzunkaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında ilan ettiği trafik ile ilgili 2020 yılına kadar devam edecek olan bir eylem planı vardı. Bu eylem planı kapsamında 2020 yılına kadar trafik kazası sonucu ölümleri yüzde 50 azaltmayı hedefleyen bir süreçti. Biz 2019 yılında ölüm sayılarını yüzde 15 oranında düşürebilirsek bahsettiğimiz hedefi büyük oranda yakalamış olacağız. Şuan itibari ile 2019 ayının ilk 5 ayını, 2018 yılının ilk 5 ayı ile kıyasladığımızda bir önceki yıla göre tüm kazalarda yüzde 13 oranında bir azalma var. Bu bizim için son derece önemli. Yaralı sayısında ise bir önceki yıla göre yüzde 14 azalma var. Ölümlü kaza sayılarında yüzde 31 azalma var ve ölü sayısında da yüzde 37,5 oranında bir azalma var. Yılsonu itibari ile yüzde 15-20 oranında bir başarı sağlarsak bu, 'İstenirse Başarılır' sloganının da içini dolduracak bir uygulama olmuş olacak. İnşallah yıl sonu itibari ile çok daha olumlu şeyleri konuşacağımız bir süreci yakalamış olacağız" dedi.

'4 GÜNDE ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ VAR'

Trafik kazası sonucu ölümlerin ülkede değişmeyen bir kadermiş gibi yıllardır devam ettiğini söyleyen Uzunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her yıl ortalama 7 bin ila 7 bin 500 insanımızın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, her yıl 300- 350 bin civarında insanımızın yaralanması ve sakat kalması, her yıl 50 milyar lira civarında milli servet kaybının olması sürdürülebilir bir tablo değil. 2018 Ramazan Bayramı'na göre bu yılki Ramazan Bayramı'nın 4 günlük tatil sürecinde ölümlü kaza ve ölü sayılarında yüzde 30 civarında ortalama her gün bir düşüş var. İnşallah bayram dönüşü trafiğinde de en azından bu çizgiyi koruyabiliriz. Şunun da bilinmesi lazım. Türkiye’de yılda 7 bin civarında vatandaşın trafik kazasında ölmesi bayram veya bayram harici ortalama her gün 20 kişinin ölümünün anlamını taşıyor. İster bayram olsun, ister kış olsun, ister yaz olsun Türkiye’de ortalama 20 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Biz bunu bayramda 20’nin üzerinde bir rakam olursa olumsuz olarak alırız, 20’nin altına düşen bir ortalamayı da bayram yoğunluğuna rağmen başarılı bir düşüş ve rakam olarak alabiliriz. İnşallah bu tür ölüm rakamları üzerinden düştü, yükseldi diye bir memnuniyetten ziyade hiç ölümlerin konuşulmadığı, insanların sakatlanıp yaralanmadığı günleri konuşacağımız bayramları da biz göremezsek de çocuklarımız, torunlarımız görür”

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