Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kilis’te

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis’te incelemelerde bulundu.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sabah saatlerinde Kilis’e geldi. Polisevinde Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve emniyet yetkilileri ile bir araya gelen Uzunkaya, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısına geçti. Uzunkaya, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatları bölgesinde görev yapan güvenlik birimleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Uzunkaya’nın inceleme ve toplantıların ardından Hatay’a geçeceği öğrenilirken, polisin geçiş güzergahında geniş güvenlim önlemleri aldığı görüldü.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'da 'bakıcı aranıyor' ilanıyla tecavüz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Son dakika! İran'dan ABD'ye bir saldırı tepkisi daha: Başarılı olamayacaklar!
Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!
Rusya'da dehşet anları! Paraşüt elektrik tellerine takıldı, akıma kapılan çift ölümden döndü!
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum