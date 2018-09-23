HABER

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kilis’te

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 13:06 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis’te incelemelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kilis’te

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis’te incelemelerde bulundu.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sabah saatlerinde Kilis’e geldi. Polisevinde Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve emniyet yetkilileri ile bir araya gelen Uzunkaya, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısına geçti. Uzunkaya, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatları bölgesinde görev yapan güvenlik birimleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Uzunkaya’nın inceleme ve toplantıların ardından Hatay’a geçeceği öğrenilirken, polisin geçiş güzergahında geniş güvenlim önlemleri aldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kilis’teEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kilis’teEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kilis’te

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?
Hastane inşaatının temel kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenHastane inşaatının temel kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

Herkes oraya gidiyordu! Şimdiki hali inanılmaz...

Herkes oraya gidiyordu! Şimdiki hali inanılmaz...

Doğal jakuziyi andıran şelale göletlerine ilgi arttı

Doğal jakuziyi andıran şelale göletlerine ilgi arttı

Teröristlerin korkulu rüyası oldular

Teröristlerin korkulu rüyası oldular

Miss Turkey 2018 adayları açıklandı

Miss Turkey 2018 adayları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.