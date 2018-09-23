Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kilis’te

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis’te incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sabah saatlerinde Kilis’e geldi. Polisevinde Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve emniyet yetkilileri ile bir araya gelen Uzunkaya, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısına geçti. Uzunkaya, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatları bölgesinde görev yapan güvenlik birimleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Uzunkaya’nın inceleme ve toplantıların ardından Hatay’a geçeceği öğrenilirken, polisin geçiş güzergahında geniş güvenlim önlemleri aldığı görüldü.
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