HABER

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Kilis’te

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis’te incelemelerde bulundu.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis’te incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sabah saatlerinde Kilis’e geldi. Polisevinde Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve emniyet yetkilileri ile bir araya gelen Uzunkaya, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısına geçti. Uzunkaya, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatları bölgesinde görev yapan güvenlik birimleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Uzunkaya’nın inceleme ve toplantıların ardından Hatay’a geçeceği öğrenilirken, polisin geçiş güzergahında geniş güvenlim önlemleri aldığı görüldü.

PARTNER'Estetikli yarışamaz' diye bir kural yok'Estetikli yarışamaz' diye bir kural yok
Gece kulübü önündeki kavgaya 3 tutuklamaGece kulübü önündeki kavgaya 3 tutuklama
Babasını öldürüp, cesedini kamyonette saklayan şüpheli tutuklandıBabasını öldürüp, cesedini kamyonette saklayan şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Tüm dünya buradan atlıyor

Tüm dünya buradan atlıyor

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

Yer: Akçakoca... Denizden tam 30 ton palamutla döndü!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen kadın: Celeste Barber

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

TEM'de şoke eden görüntü: Lüks otomobilde koltuk taşıdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.