Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Samsun'da trafik denetimlerine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yaşanan trafik kazalarına ilişkin, "Her yıl bir ilçe öldürüyoruz. Ama bunu Türkiye geneline yaydığımız için çok anlaşılmıyor." dedi.

Kente karayoluyla gelen Uzunkaya, Çakallı mevkisinde uygulama yapan bölge trafik ekiplerini ziyaret etti. Uzunkaya, bu bayram kendisinin de trafik polisi olduğunu belirterek, "hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi hakkında bilgi verdi.

Here yıl Kurban Bayramı tatilinde 100'ün üzerinde vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğine işaret eden Uzunkaya, "Geçtiğimiz sene 125 civarında Kurban Bayramı'nda vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın da trafik ile ilgili son derece üst düzeyde duyarlılığı ve takibi var. Bakanlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı paydaş kuruluşlarla birlikte koordineli ve güçlü bir şekilde kampanya havasında bir çalışma başlattık." dedi.

Uzunkaya, amaçlarının toplumda algı oluşturarak vatandaş duyarlılığını en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirterek, bu kapsamda uyarı, bilgilendirme ve denetimler yaptıklarını bildirdi.