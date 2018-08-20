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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Samsun'da trafik denetimlerine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 01:59 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: -"Her yıl bir ilçe öldürüyoruz. Ama bunu Türkiye geneline yaydığımız için çok anlaşılmıyor"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, yaşanan trafik kazalarına ilişkin, "Her yıl bir ilçe öldürüyoruz. Ama bunu Türkiye geneline yaydığımız için çok anlaşılmıyor." dedi.

Kente karayoluyla gelen Uzunkaya, Çakallı mevkisinde uygulama yapan bölge trafik ekiplerini ziyaret etti. Uzunkaya, bu bayram kendisinin de trafik polisi olduğunu belirterek, "hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi hakkında bilgi verdi.

Here yıl Kurban Bayramı tatilinde 100'ün üzerinde vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğine işaret eden Uzunkaya, "Geçtiğimiz sene 125 civarında Kurban Bayramı'nda vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın da trafik ile ilgili son derece üst düzeyde duyarlılığı ve takibi var. Bakanlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı paydaş kuruluşlarla birlikte koordineli ve güçlü bir şekilde kampanya havasında bir çalışma başlattık." dedi.

Uzunkaya, amaçlarının toplumda algı oluşturarak vatandaş duyarlılığını en üst düzeye çıkarmak olduğunu belirterek, bu kapsamda uyarı, bilgilendirme ve denetimler yaptıklarını bildirdi.

Bayramda denetleyici personel sayısının yüzde 30-40 oranında arttırıldığını aktaran Uzunkaya, şöyle devam etti:

"11 günlük yoğun bir program planladık. Bu süre içerisinde İçişleri Bakanımızdan Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, illerde valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ilçe müdürleri ve ilçe komutanları hepsinin topyekun bir seferberlik anlayışıyla bu işin içerisine dahil edildiği bir denetim mekanizması ve bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Uygulama noktalarındaki arkadaşlarımızı hem ziyaret ettik hem bilgi alışverişinde bulunduk. Uygulama noktalarında vatandaşlarımızla görüşerek denetimin önemini kendilerine anlatmaya çalıştık. Onun ötesinde de Bu bayram ben de trafik polisiyim, 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyasını başlattık çocuklara yönelik. Buradaki amacımız da çocukların aile bireyleri ebeveynler üzerinde daha etkili olduğunu biliyoruz. Anne baba çocuğunun talebini isteğini çoğu zaman kırmıyor geri çevirmiyor. Biz biraz da bundan hareketle birazda çocukların geleceğimiz adına bu işin içine şimdiden aktif olarak çekilmesiyle gelecekte yol kullanıcısı olarak bu yavrularımızın çok daha duyarlı dikkatli olacağı bir süreç oluşsun zemin hazırlansın istedik."

- Her yıl trafik kazalarında bir ilçe insanı kaybediyoruz

Uzunkaya, amaçlarının insanların öncelikle canını daha sonra da malını korumak olduğunu belirterek, malın telafisinin olduğunu ancak canın telafisinin olmadığını dile getirdi.

Geçen yıl Türkiye genelinde toplam 7 bin 300 insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğine dikkati çeken Uzunkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"7 bin 300 kişi demek orta büyüklükte hatırı sayılır bir ilçe demek. Bin 500 nüfuslu ilçeyi alırsanız 5 ilçe demek. Bunun bir başka anlamı da şu; Her yıl 1 Ocak'ta kuruyorsunuz kronometreyi 31 Aralık 24.00'te durduruyorsunuz. Bu süre içerisinde 7 bin 500 nüfuslu bir ilçenin yeni doğmuş bebeğinden en yaşlısına kadar hepsinin öldüğü bir ilçe düşünün. Ama her yıl bu tablo devam ediyor. Her yıl bir ilçe öldürüyoruz. Ama bunu Türkiye geneline yaydığımız için çok anlaşılmıyor. Geçen sene 2017 yılında Türkiye genelinde 302 bin vatandaşımız trafik kazalarında yaralanmış ya da sakat kalmış. Zaten yüzde 10'un üzerinde bedensel özürlü vatandaşı olan bir ülkeyiz. Biz buna her sene 10 binlerce 100 birlerce yeni özürlüler ekliyoruz. Böyle bir tablo var."

Uzunkaya, ekiplerin yaptıkları çalışmalarda bir kişinin bile hayatını kurtarmasının önemli olduğunu belirtti.

Uzunkaya, açıklamalarının ardından ekiplerin denetimlerine katılarak durdurulan araçlarda trafik kurallarıyla, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesine yönelik anlatımlarda bulundu.

Uzunkaya'ya; Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu da eşlik etti.

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