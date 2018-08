Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya Samsun'da trafik denetimlerine katıldı

- Her yıl trafik kazalarında bir ilçe insanı kaybediyoruz

Uzunkaya, amaçlarının insanların öncelikle canını daha sonra da malını korumak olduğunu belirterek, malın telafisinin olduğunu ancak canın telafisinin olmadığını dile getirdi.

Geçen yıl Türkiye genelinde toplam 7 bin 300 insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğine dikkati çeken Uzunkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"7 bin 300 kişi demek orta büyüklükte hatırı sayılır bir ilçe demek. Bin 500 nüfuslu ilçeyi alırsanız 5 ilçe demek. Bunun bir başka anlamı da şu; Her yıl 1 Ocak'ta kuruyorsunuz kronometreyi 31 Aralık 24.00'te durduruyorsunuz. Bu süre içerisinde 7 bin 500 nüfuslu bir ilçenin yeni doğmuş bebeğinden en yaşlısına kadar hepsinin öldüğü bir ilçe düşünün. Ama her yıl bu tablo devam ediyor. Her yıl bir ilçe öldürüyoruz. Ama bunu Türkiye geneline yaydığımız için çok anlaşılmıyor. Geçen sene 2017 yılında Türkiye genelinde 302 bin vatandaşımız trafik kazalarında yaralanmış ya da sakat kalmış. Zaten yüzde 10'un üzerinde bedensel özürlü vatandaşı olan bir ülkeyiz. Biz buna her sene 10 binlerce 100 birlerce yeni özürlüler ekliyoruz. Böyle bir tablo var."