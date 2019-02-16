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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Şırnak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ile polis uygulama noktalarını ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ile polis uygulama noktalarını ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Celal Uzunkaya, yürütülen güvenlik hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla Şırnak'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak Cizre Kuştepe ve Şırnak Sanayi Uygulama Noktalarını ziyaret eden Uzunkaya, halkın huzur ve güvenliği için görevi başında bulunan personelle bir araya gelerek, sohbet etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Uzunkaya, üst düzey emniyet yetkililerinden ilin asayiş ve güvenliği için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzunkaya'ya Şırnak'taki ziyaretleri sırasında, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit eşlik etti.

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