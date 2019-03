Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan 18 Mart Şehitler Günü mesajı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 18 Mart Şehitler Günü mesajı yayımladı. Mesajın yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18 Mart Çanakkale Zaferine ilişkin hazırladığı video da kamuoyuyla paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü nedeniyle 18 Mart Şehitler Günü mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, mesajında “Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz adına Şehitler Gününü idrak etmenin millet olarak onurunu yaşıyoruz. Türk Milleti; dün olduğu gibi bugün de kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren asil bir millettir. Özgürlük ve bağımsızlığını onuruyla ve emsalsiz kahramanlıklarla elde eden bu millet, tarihin her döneminde vatanın bölünmez bütünlüğünü, vatan topraklarını koruma ve karşısına çıkarılan engelleri aşma kararlılığını göstermiş, yüzbinlerce şehit ve gazi vermesine rağmen bağımsızlığından asla ödün vermemiştir” ifadelerini kullandı.

Mesajda, “Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı ve bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi ile milletimiz; “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyerek kendisini tarihten silmek isteyenlere, her türlü yokluk ve imkânsızlıklarına rağmen büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya “Çanakkale Geçilmez” dedirtmiştir. Çanakkale bize bir kez daha öğretmiş ve tüm dünyaya da göstermiştir ki; Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı kimse indiremeyecektir. Şehadetleri dinin temeli olan ezanımızı bir an bile olsa kimse dindiremeyecektir. Uğrunda nice canlar verilse de, mabedlerimizin göğsüne namahrem eli değdirilmeyecektir. Hakka tapan yüreklerin top yekun vurduğu bu aziz milletin birlik ve beraberliğine göz dikenler asla ve kat’a muvaffak olamayacaklardır” ifadeleri de yer aldı.

Uzunkaya, mesajında “Bugün huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklar üzerinde bizlere düşen görev; içten ve dıştan gelen her türlü kalleşliğe, hile ve tuzağa rağmen kardeşçe, bir ve beraber yaşama arzumuzu, vatanımızı ve bağımsızlığımızı 104 yıl önceki aynı ruhla, heyecanla ve kararlılıkla korumaktır” ifadelerine de yer verdi.

Uzunkaya’nın mesajı şu ifadelerle son buldu:

“Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitler Gününde; üzerinde yaşadığımız şehit kanlarıyla sulanmış bu coğrafyayı bize vatan yapan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi şahsım ve teşkilatım adına rahmet, minnet ve şükranla anıyor, şehit yakınlarına ve gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum”

EGM’den 18 Mart Çanakkale Zaferi videosu

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın 18 Mart Şehitler Günü mesajının yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18 Mart Çanakkale Zaferine ilişkin hazırladığı video da kamuoyuyla paylaşıldı.