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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan ’19 Mayıs’ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 01:25 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Gençlerimiz, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir “ ifadelerini kullandı.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, mesajında, “19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı`nın 100.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Gençlerimiz, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir “ ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, mesajında, “19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. Yıl dönümünü millet olarak birlikte yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürkün Türk Milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919da Samsun’dan başlattığı hareketle, milletimizin sönmek üzere olan umutları canlanmış ve sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti’ nin temelleri atılmıştır. Bu tarihi günün gençlerimize bayram olarak armağan edilmesi de gençlerimize verilen değerin bir göstergesi olmuştur” ifadelerine yer verdi.
Uzunkaya, mesajını şöyle sürdürdü:
“Çünkü gençlerimiz, dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi, milletimizin sahip olduğu en büyük zenginliktir. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, ‘Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız’ sözüyle gençliğe olan güvenini, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözüyle de beklentilerini dile getirmiştir.”
Uzunkaya, “Bu ülkenin gençleri yeri gelmiş 15 yaşında cepheye koşmuş, yeri gelmiş terörle mücadelede ön safta yer almış, yeri gelmiş 15 Temmuz’da olduğu gibi istiklal ve istikbalimize kasteden hainlere karşı tankların önünde yatarak kendisine beslenen ümitleri taçlandırmıştır” ifadelerini de kullandı.
Uzunkaya, mesajını şöyle noktaladı:
“Yeni ve tarihi bir sayfanın açılışı olan bu gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün komutanlarını, en üst rütbelisinden cepheye mermi taşıyan eli öpülesi analarımıza varıncaya kadar bütün isimli-isimsiz kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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