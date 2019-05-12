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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan “Anneler Günü” mesajı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, mesaj yayımlayarak Anneler Günü’nü kutladı.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan “Anneler Günü” mesajı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, mesaj yayımlayarak Anneler Günü’nü kutladı.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, mesajında “Karşılıksız sevginin, hoşgörünün, sabrın, emeğin ve tertemiz duyguların kaynağı Annelerimiz; Şefkat dolu yüreklerinizle; sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplumun var olması, örf, adet ve geleneklerimizin canlı olarak yaşatılması için, geleceğe umut ve güvenle bakan ahlaklı, inançlı, çalışkan ve idealist nesillerin yetiştirilmesinde verdiğiniz emekleri kelimeler ifade edemez” dedi.
Uzunkaya, “Cenneti, annelerin ayaklarının altında gören bir inancın mensupları olarak; yılın sadece bir gününü değil, ömrümüzün tüm günlerini sizlere versek biliyoruz ki yine de hakkınızı ödeyemeyiz. Sembolik anlamı olan bu gün vesilesiyle, bin bir emek ve özveriyle yetiştirdikleri evlatlarını vatan, ezan ve bayrak için şehit veren kıymetli annelerimiz başta olmak üzere, bizleri vatana hizmet aşkıyla yoğurup yetiştiren tüm eli öpülesi annelerin Anneler Günü’nü kutluyor; aileleri, evlatları ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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