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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan bekçilere ’hukuk’ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 20:46 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çarşı ve mahalle bekçilerinin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine inandığını söyledi.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden mezun olacak çarşı ve mahalle bekçi adayları ile bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan bekçilere ’hukuk’ uyarısı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çarşı ve mahalle bekçilerinin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine inandığını söyledi.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünden mezun olacak çarşı ve mahalle bekçi adayları ile bir araya geldi. Celal Uzunkaya burada yaptığı konuşmasında, 22 Şubat Cuma günü mezun olacak 249 çarşı ve mahalle bekçisine göreve başlamadan önce gerekli uyarılarda bulundu. Bekçilerin hem genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasında hem de suçun önlemesinde önemli bir yere sahip olduğuna değinen Celal Uzunkaya, suçla mücadelede başarılı seviyelere ulaşmada, teşkilatın bünyesinde yer alan ve teşkilata önemli katkıları olan çarşı ve mahalle bekçilerinin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine olan inancını dile getirdi.
Uzunkaya konuşmasının devamında, güvenlik hizmetlerinde kendilerinden çok büyük katkılar beklendiğini ifade ederek, mezuniyetlerinin Emniyet Teşkilatına ve kendilerine hayırlı olması dileğinde bulundu.
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantı, Okul Müdürü Süleyman Gül’ün Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’ya yaptığı hediye ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan bekçilere ’hukuk’ uyarısı

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan bekçilere ’hukuk’ uyarısı

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan bekçilere ’hukuk’ uyarısı

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