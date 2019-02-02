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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bingöl'e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Celal Uzunkaya, Bingöl'de Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bingöl Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğüne ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl'de çeşitli temaslarda bulunan Uzunkaya, Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

Uzunkaya, Emniyet Müdürü Metin Akay’dan ilin genel güvenliğiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçen Uzunkaya, özel harekat polisleriyle sohbet etti.

Genel Müdür Uzunkaya'ya, Özel Hareket Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan eşlik etti.

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