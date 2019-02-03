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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Diyarbakır'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 01:30 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezine ziyarette bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunkaya, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Diyarbakır'da Vali Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Valiliğin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Uzunkaya, personelle toplantıda bir araya geldi.

Uzunkaya, daha sonra A. Gaffar Okan Polis Meslek Eğitim Merkezine giderek Okul Müdürü Ahmet Yarım'dan eğitim hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.

Buradan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne geçen Uzunkaya, görevli personelle sohbet etti.

Uzunkaya, İl Jandarma Komutanlığı ve Silvan yolu uygulama noktasındaki personele de ziyarette bulundu.

Ziyaretleri sırasında Uzunkaya'ya Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan eşlik etti.

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Diyarbakır emniyet genel müdürü celal uzunkaya

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