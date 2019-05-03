Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Eskişehir'e ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Eskişehir temasları kapsamında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyet ile geldiği Eskişehir'de ziyaretlerde bulunan Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ı ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay’ı makamında ziyaret etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde ilin genel asayişi ve güvenliği hakkında bilgi alan Uzunkaya, tarihi polis kıyafetlerinin bulunduğu alanı gezdi.

Ziyarette bulunduğu kurumlarda personelle de bir araya gelen Uzunkaya, personele görevlerinde başarı diledi.

