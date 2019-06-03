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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan Ramazan Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 22:57 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, mesajında, “Millet olarak el ele ve omuz omuza vermenin, yardımlaşma ve dayanışma ile ortak milli ve manevi değerlerimizi güçlendirmenin vesilesi olan bir Ramazan ayını daha geride bırakıyor; sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının taçlandığı bir Ramazan Bayramına erişmenin haklı sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Uzunkaya, mesajında, “174 yıllık tarihi şan, şeref ve kahramanlık sayfalarıyla dolu, milletine aşk ve sadakatle hizmet eden bir kanun ordusu olan ve gücünü hizmetinde olduğu aziz milletimizden alan Türk Polis Teşkilatı; her türlü yeniliğe ve teknolojik gelişime açık şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içerisinde görevini yerine getirmektedir.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, mesajında, “Millet olarak el ele ve omuz omuza vermenin, yardımlaşma ve dayanışma ile ortak milli ve manevi değerlerimizi güçlendirmenin vesilesi olan bir Ramazan ayını daha geride bırakıyor; sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının taçlandığı bir Ramazan Bayramına erişmenin haklı sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Uzunkaya, mesajında, “174 yıllık tarihi şan, şeref ve kahramanlık sayfalarıyla dolu, milletine aşk ve sadakatle hizmet eden bir kanun ordusu olan ve gücünü hizmetinde olduğu aziz milletimizden alan Türk Polis Teşkilatı; her türlü yeniliğe ve teknolojik gelişime açık şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içerisinde görevini yerine getirmektedir. Bu anlayışla hizmet vermekten onur duyduğumuz ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz vatandaşlarımızın gerek asayiş ve gerekse trafik yönünden daha huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri en temel amacımızdır. İçerisinde bulunduğumuz 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sürecinde hiçbir üzücü trafik kazasının yaşanmaması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri için gece gündüz çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine destek olunmasını ve temel trafik kurallarına da harfiyen uyulmasını özellikle rica ediyoruz” ifadelerine de yer verdi.
Uzunkaya, mesajını şöyle noktaladı:
“Bu vesileyle; üzerinde yaşadığımız toprakların vatan olarak kalması için mübarek kanlarını akıtan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin, fedakar güvenlik görevlilerimizin ve onların kıymetli ailelerinin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, esenlikler diliyorum.”

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