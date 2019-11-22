Emniyet günübirlik kiralık evlerle ilgili çalışma başlattı

Manisa’da dün bir gencin ölü bulunduğu günübirlik kiralık evin sisteme kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Emniyet güçleri ev sahibine 14 bin 705 TL idari para cezası uygularken, kayıtsız olarak faaliyet gösteren günübirlik evlerle ilgili de çalışma başlattı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde dün 3 arkadaşın günübirlik olarak kiraladıkları evde 22 yaşındaki Ünal Değeroğlu’nun ölü olarak bulunmasının ardından emniyet güçleri, günübirlik kiraya verilen Utku Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Ergi Apartmanı 2. katındaki 4 nolu dairenin sisteme kayıtlı olmadığını tespit etti. Ev sahibi N.T.’ye 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Ek-1. maddesi gereği genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmadığından 14 bin 705 TL idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, kayıtsız olarak faaliyet gösteren günübirlik kiralık evlerle ilgili çalışmaların devam ettiği açıklandı.



