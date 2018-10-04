Emniyet halatının bağlı olduğunu sanarak yürüdü! İnanılmaz hata kamerada

Çin'de yüzlerce metre yükseklikteki bir köprüde, güvenlik halatlarıyla emniyete alınan adrenalin tutkunlarının yürüyüşünde ilginç anlar kaydedildi. Kayda geçen bu olayda adam son adımını attığında halatın tam bağlanmadığı ortaya çıkıyor ve halat adamın elinde kalıyor.

Herhangi bir talihsizlik yaşanmadan güvenli bir şekilde karşıya geçen adamın olası bir durumda güvenliğinin olmadığı, büyük bir tehlike atlattığı anlaşılıyor. İşte o görüntü.

