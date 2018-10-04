HABER

Emniyet halatının bağlı olduğunu sanarak yürüdü! İnanılmaz hata kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2018 10:02 | Son Güncelleme

Emniyet halatının bağlı olduğunu sanarak yürüdü! Karşıya geçtiğinde halatın bağlı olmadığını fark etti. Çin'de yüksek bir köprüde kendi aralarında eğlenen kişilerin o anları kameraya yansıdı.

Çin'de yüzlerce metre yükseklikteki bir köprüde, güvenlik halatlarıyla emniyete alınan adrenalin tutkunlarının yürüyüşünde ilginç anlar kaydedildi. Kayda geçen bu olayda adam son adımını attığında halatın tam bağlanmadığı ortaya çıkıyor ve halat adamın elinde kalıyor.

Herhangi bir talihsizlik yaşanmadan güvenli bir şekilde karşıya geçen adamın olası bir durumda güvenliğinin olmadığı, büyük bir tehlike atlattığı anlaşılıyor. İşte o görüntü.

PARTNERSakın bu isimleri Google'da aramayın!Sakın bu isimleri Google'da aramayın!
Sudan'da iki askeri uçak çarpıştıSudan'da iki askeri uçak çarpıştı
Kırmızı ışıkta geçen otomobile böyle tekme attıKırmızı ışıkta geçen otomobile böyle tekme attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin halat

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sudan'da iki askeri uçak çarpıştı

Sudan'da iki askeri uçak çarpıştı

Kırmızı ışıkta geçen otomobile böyle tekme attı

Kırmızı ışıkta geçen otomobile böyle tekme attı

Yolunu şaşıran sincap 5 katlı apartmana tırmandı

Yolunu şaşıran sincap 5 katlı apartmana tırmandı

Tesbih satan adamın efsane hikayesi sosyal medyada ilgi gördü

Tesbih satan adamın efsane hikayesi sosyal medyada ilgi gördü

Diyarbakır’da üç kişinin öldüğü zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da üç kişinin öldüğü zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Trenden düşen kadının korkutan anları kamerada

Trenden düşen kadının korkutan anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.