İnternet kullanımının artmasıyla sanal dünyada işlenen suçların da çoğaldığına dikkati çeken Erdoğan, bu alanı denetlemek için "sanal devriye hizmeti" yürüttüklerini anlattı.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İhsan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet kullanımının 2000'li yılların başından itibaren arttığını belirterek, Türkiye'nin dünya internet kullanımı sıralamasında 18. sırada bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan, terör örgütlerinin propagandasını yapan internet siteleri ile sosyal medya hesapları başta olmak üzere uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis, çocuğun cinsel istismarı, banka kartı dolandırıcılığı ve kritik sistemlere erişme girişimi gibi suçları işleyen şüphelileri deşifre etmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

- "Devriye hizmeti o dönemlerde yapılıyor olsaydı..."

Türkiye'de tamamen sosyal medya üzerinden koordine edilen Gezi ve Kobani olayları gibi bazı "acı tecrübelerin" yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Bu şekilde bir takip veya devriye hizmeti o dönemlerde yapılıyor olsaydı belki olaylar o boyutlara gelmeden engelleme şansımız olacaktı. İnternetin, sosyal medyanın tansiyonunu Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, sanal devriye hizmetinin, suç türlerine göre 11 ayrı masada görevlendirilen 100 personel tarafından "Siber Tansiyon" programı kullanılarak verildiğini söyledi.

Suç unsuru bulunan bir paylaşımın tespit edilmesiyle başlayan süreci anlatan Erdoğan, paylaşımı yapan hesabın kullanıcı adının, gerçek kimliğinin ve adresinin tespit edilerek ilgili birimlere iletildiğini, daha sonra bu kişilere operasyon düzenlendiğini bildirdi.