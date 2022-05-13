Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Uzun’un Canan Kaftancıoğlu paylaşımına EGM’den sert tepki

Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun sosyal medya hesabından, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünün onanmasına ilişkin paylaşım yaptı.

KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK VERDİ

Kaftancıoğlu'na destek veren Uzun paylaşımında "Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTİHABARAT DAİRE BAŞKANLIĞI YAPMIŞ BİRİSİNİN..."

Emniyet Genel Müdürlüğü ise, Uzun'a tepki gösterdi.

EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı” ifadelerine yer verildi. (İHA)



