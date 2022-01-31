Emniyet, İstiklal Caddesi'yle ilgili iddiaları yalanladı: Kürtçe'nin yasak olduğuna ilişkin...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan gruba ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde müzik yapılırken oluşan kalabalığın, güzergahta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine engel olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden de yoğun şikayetler yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edildiği hatırlatılan açıklamada, "Ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçe'nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde çekilen bir video, sosyal medya platformlarında paylaşılınca gündeme oturdu. Yayınlanan video ile cadde üzerinde Kürtçe şarkılar söyleyerek parasını kazanan sokak sanatçılarının engellendiği iddia edildi.

