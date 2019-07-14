Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlikten 81 ilde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 61 bin 101 personelin katılımı ile yapılan Türkiye Güven Huzur (2019-3) uygulamasında 1 adam öldürme, 1 yağma, 29 yaralama, 44 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 3 cinsel taciz, 1 çocuğun cinsel istismarı, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4 kaçakçılık, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 887 diğer suçlardan ve 11’i çocuk 27 kayıp şahıs olmak üzere toplam bin 30 aranan şahıs yakalandı.

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından suç isleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta terör, asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 13 Temmuz tarihinde “Türkiye Güven Huzur” uygulaması yapıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Uygulama 10.00-13.00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergâhlara acılan bulvar, cadde ve sokaklarda, 16.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile oralara açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar-istasyon, iskele-liman, otogar-terminal girişleri ile havaalanları güzergâhlarında, 20.00-22.00 saatleri arasında alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde 61 bin 101 personel ve 188 detektör kopeği ile 11 bin704 noktada gerçekleştirildi" denildi.