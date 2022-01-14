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Emniyet kemeri ikazını susturmak için 'ölüm tokası' kullanılıyor! ''Canın değeri 10 lira mı?''

14.01.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet kemeri takmak istemeyen birçok kişi, araçtan gelen ikaz sesini engellemek amacıyla 'toka' olarak da adlandırılan aparatı kullanıyor. Olası bir kazada hayat kurtaran emniyet kemerinin kullanılmaması, ölüme davetiye çıkarıyor. Aparatların fiyatlarının 10 liradan başladığı söylenirken konuyla ilgili bilgi veren ve uyarılarda bulunan Ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ''Canın değeri 10 lira mı? Bu tokayla kendinize kurşun atıyorsunuz" dedi.

Emniyet kemeri alarmını susturmak için kullanılan 'toka' adı verilen aparat kaza anında ölümlere davetiye çıkarıyor. Oto aksesuarcılarda ve internet alışverişlerinde 10 lira gibi fiyatlara satılan emniyet kemeri tokasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Çukura bilerek adım atar mısınız, pencere açıkken dışarıya doğru sarkar mısınız? Bu tokayla kendinize kurşun atıyorsunuz" dedi.

"KEMER TAKARAK BELKİ YAPACAĞINIZ BİR KAZADA HAYATTA KALACAKSINIZ"

Konuyla ilgili bilgi veren Ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, emniyet kemerinin önemine değindi. Prof. Dr. Ilıcalı, insan canının 10 liraya satıldığına değinerek, "Trafik güvenliğinde en önemli şey emniyet kemeri. Emniyet kemeri kaza anında sizi hayata bağlıyor. Yani emniyet kemerini takmak sizin can simidiniz. Kemer takmadan seyahat etmek yüzme bilmeyen birinin simit takmadan denize girmesi demek. Ses yapmasın diye 10 liraya bir yerden aldığınız bu tokaları takıyorsunuz. Sonuçta siz o gürültüden rahatsız olmamak için bunu takıyorsunuz fakat hiç düşünmüyorsunuz ki bunun yerine gerçek kemer takarak belki yapacağınız bir kazada hayatta kalacaksınız. Bu toka satılmamalı" dedi.

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"BU TOKAYLA KENDİNİZE KURŞUN ATIYORSUNUZ"

Ilıcalı, "Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın da hassasiyetini biliyorum. Mutlaka kontrolleri yapması lazım. Biraz gürültüden rahatsız olma hassasiyeti gösteren ve bu tokayı kullanan değerli vatandaşın en başta kendi canını düşünmesi lazım. Bu yollara başvurmamalı bunu satanlar da kesinlikle satmamalı. Emniyet kemerinin nedeni insan canını kurtarmak. Bunun yerine sahte bir toka takıp, bedelini insanın canıyla ödeyeceği bir duruma sebep olmak, bundan haksız kazanç sağlamak, dolaylı yoldan ölüme sebebiyet vermek. Hukukçu değilim ama bunun bir suç unsuru olduğunu düşünüyorum. Bu toka gürültü çıkarmaz ama az ileride yapacağınız bir kazada da sizi korumaz. Canın değeri 10 lira mı? Çukura bilerek adım atar mısınız, pencere açıkken dışarıya doğru sarkar mısınız? Bu tokayla kendinize kurşun atıyorsunuz" dedi.

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(DHA)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bence araçlarda artık bir sistem olmalı kemer takmadan araç çalışmaması gibi hassas birsey olmalı göğüs kemere değmeden araç calışmayacak.bence bunu yapabilen mühendis çıkacaktır
Ben kemer takarken kayis geriliyor bakti sorun yok ikaz duruyor a rupa iste canla hile olmaz

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