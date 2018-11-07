Emniyet kemeri kullanım sayısında artış

Arzu ERBAŞ, RİZE, (DHA) KARADENİZ sahil yolunda yapılan uygulamaların ardından emniyet kemeri kullanan sürücü sayısında yüzde 24 artış oldu. Rize Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Baş Komiser Zeki Özkan, yapılan uygulamalara ilk başladıklarında Karadeniz sahil yolu boyunca emniyet kemeri kullanım oranının yüzde 32'lerde olduğunu belirtti. Özkan, Uygulamalar, uyarılar ve cezalar ardından yüzde 2'lerde olan sayı yüzde 56'lara kadar çıktı. Hedefimiz bu rakamı yüzde 95'lere taşımak dedi. 'SÜREKLİ UYARIYORUZ' Kazalarda en çok rastlanan unsurun hız ihlali olduğunu vurgulayan Özkan, Kavşaklar yandan çarpmalı kazaların çoğunlukla yaşandığı yerler. Bu konuda sürücülerimizi sürekli uyarıyoruz. Kavşakta geçiş kurallarına ve levhalara mutlaka dikkat ederek uymalıyız. Tek araçlı kazalarda ise uykusuz, yorgun ve dalgın araç kullanımı sebep oluyor. Özel araçla giderken mola vererek yola devam etmeliyiz.ö ifadelerine yer verdi. 'EMNİYET KEMERİNİN YARARLARINI ANLATTIYORUZ' Emniyet kemerinin mutlaka takılması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirten Özkan, Emniyet kemeri hayat kurtaran bir önlemdir. Emniyet kemeri ile ilgili yeni bir çalışma başlattık. Sürücülere trafikte bir hafta bilgilendirme çalışması yaptık. Broşür dağıtarak, reklam panolarını kullanarak, spot filmler yayınlayarak farkındalık yaratmaya çalıştık. Bilgilendirme çalışmasından sonra yoğun bir şekilde denetimler başladı. Emniyet kemeri takanların kaza yapması halinde ölümleri yüzde 60 azalttığı bilimsel bir gerçek. 250-300 araç kontrolü yaparak sürücülere bire bir emniyet kemerinin yararlarını anlattık. Öncesi ve sonrası analizi yaptık. Çalışmaya ilk başladığımızda sahil yolu boyunca emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 32'lerde idi. Faaliyetlerimizle yüzde 56'lara kadar çıkardık. Hedefimiz yüzde 95'leri bulmak. Hem bilgilendirme hemde denetim faaliyetlerimiz devam edecek diye konuştu. 'EMNİYET KEMERİNİ ALIŞKANLIK EDİNDİM' Sürekli yollarda olduüğunu belirten sürücü Cihangir Karaçengel de, 10 metre bir yere gideceksem de emniyet kemerini takarım. Bunu alışkanlık edindim. Yaklaşık beş yıldır işim gereği yollardayım. Sürücü koltuğuna oturur oturmaz kemerimi takıyorum. Yanımda oturan kişiyide bu konuda uyarıyorum. Karadeniz'de ki hava şartları yağmurlu bu yüzden yollarda zaman zaman kayganlaşıyor. Çok fazla hız yapmamalıyız. dedi. Sürücü Samet Melek ise, emniyet kemeri yüzünden cezalar yediğini belirterek, Yinede yüzde 70 oranında kullanıyorum. Emniyet kemeri yararlı bir uygulamadır ifadesinde bulundu.

