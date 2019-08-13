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Emniyet kemeri takan sürücülere tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde jandarma trafik timleri, yollarda yaptıkları rutin denetimlerde emniyet kemeri takan sürücülere ve araç içerisinde seyahat eden yolculara 1 günlük tatil hediye etti.Hatay İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, Antakya-İskenderun karayolunda emniyet kemeri uygulaması yaptı.

Emniyet kemeri takan sürücülere tatil

Hatay’ın Antakya ilçesinde jandarma trafik timleri, yollarda yaptıkları rutin denetimlerde emniyet kemeri takan sürücülere ve araç içerisinde seyahat eden yolculara 1 günlük tatil hediye etti.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, Antakya-İskenderun karayolunda emniyet kemeri uygulaması yaptı. Araçları durduran trafik timleri, emniyet kemerini takarak kurallara uyan sürücülere teşekkür ederken, 3 aileye Arsuz ilçesinde bulunan jandarma tesislerinde bir günlük tatil hediye etti.
Trafik timleri, ayrıca sürücülere, çeşitli hediyeler verdi. Bayramda emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilen sürücüler ve yolcular uygulamalarından dolayı jandarmaya teşekkür ederken, ilk kez böyle hediyelerle karşılaştıklarını ve çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.
Trafik denetimlerinden tatil kazanan Dr. Deniz Güzelyurt, yapılan denetimlerin yerinde olduğunu belirterek, "Kesinlikle trafik kurallarına uyulması gerekir. Emniyet kemerimizi kesinlikle takmamız gerekiyor. Bu uygulamaların arttırılması ve trafik kurallarına uymamız gerektiğini teşekkür ederek teşvik edilmesi güzel bir şey. Ben doktor olarak çeşitli vakalarla karşılaşıyoruz kemer takmayanların özellikle genç yaşlarda ölümleri bizleri üzüyor lütfen kemerimizi takalım" dedi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Ramazan Üstüner, vatandaşların, sağlıklı ve güvenli olarak gidecekleri seyretmeleri için arife gününden bu yana tüm jandarma uygulama noktalarında trafik uygulamalarına devam ettiklerini belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla “Emniyet kemerin ses getirsin” kampanyası başlatıldığını söyleyen Üstüner, "Kampanya kapsamında vatandaşlar genelde emniyet kemerini takıyorlar. Biz kampanya kapsamında Hatay İl Jandarma Komutanlığı olarak emniyet kemeri takan 3 sürücüye ailesi ile birlikte Arsuz Jandarma Tesislerinde bir günlük tatil hediye ettik. Yapılan denetimlerde ön tarafta oturan vatandaşlarımızın geneli arka koltukta oturanların ise yüzde 70’inin kemer taktığını gördük. Kurban Bayramı’nda bugüne kadar 1500 vatandaşımız kontrol edilmiş olup 50 vatandaşımıza cezai işlem uygulandı ve 5 araç trafikten men edilerek 3 bin 500 liralık ceza kesildi” dedi.

Emniyet kemeri takan sürücülere tatil

Emniyet kemeri takan sürücülere tatil

Emniyet kemeri takan sürücülere tatil

Emniyet kemeri takan sürücülere tatil

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