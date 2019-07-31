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Emniyet kemeri takmayan sürücüler sonuçları tecrübe etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon aracına bindirerek, olası kaza anında yaşanabilecekleri tecrübe etmelerini sağladı - Sürücü Mehmet Elmas: "Düşüp öleceğim diye çok korktum, o da çok yavaş bir hızda olmasına rağmen. Bundan sonra ilk işim, arabaya binerken emniyet kemerini takmak olacak"

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon aracına bindirerek, olası kaza anında yaşanabilecekleri tecrübe etmelerini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki farklı noktalarda "Emniyet kemeri hayat kurtarır" sloganıyla uygulama başlattı.

Uygulama sırasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücü ve yolcular simülasyon aracına bindirildi. Kaza anında yaşanabilecekleri test etme imkanı bulanlar, emniyet kemerinin önemini daha iyi anladı.

Bu arada, ekipler tarafından ceza yazılmak yerine simülasyon aracına yönlendiren bir sürücü ise "Ceza yazmayacak mısınız?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Sürücülerden Mehmet Yıldız, daha önce simülasyon aracına binmediğini ifade ederek, "Simülasyonda yaşaması bile kötü. Gerçek anlamda yaşamak nasıl bir şeydir, Allah korusun. Bundan sonra kemer takacağım." diye konuştu.

Bir başka sürücü Mehmet Elmas da trafik polislerinin adacını durdurduğunda cezai işlem uygulayacaklarını düşünerek endişe ettiğini söyledi.

Otomobiline yeni bindiğini belirten Elmas, "Tam polisleri gördüm emniyet kemerini bağlayacaktım fırsat kalmadı. Sonra simülasyon aracına binince emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Düşüp öleceğim diye çok korktum, o da yavaş bir hızda olmasına rağmen. Bundan sonra ilk işim, arabaya binerken emniyet kemerini takmak olacak. Ama çok korktum, arabada bir şeylerim düşmüş olabilir. Bir anda ters döndüm. Para cezasının canı cehenneme, ölüyordum az daha." dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Hasan Aksoy ise emniyet kemerinin önemiyle ilgili kentin farklı noktalarında 10 gündür bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Emniyet kemerini takma oranının artırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Aksoy, yaptıkları uygulamada yaklaşık 600 sürücü ve yolcuyu simülasyon aracına bindirdiklerini kaydetti.

Hasan Aksoy, simülasyon aracına binenlerin tamamının emniyet kemeri takacaklarına söz verdiklerini de ifade etti.

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adana Simülasyon aracı trafik polisi

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