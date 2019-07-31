Emniyet kemeri takmayan sürücüler sonuçları tecrübe etti

Adana'da trafik polisleri, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücülere ceza yazmak yerine simülasyon aracına bindirerek, olası kaza anında yaşanabilecekleri tecrübe etmelerini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki farklı noktalarda "Emniyet kemeri hayat kurtarır" sloganıyla uygulama başlattı.

Uygulama sırasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücü ve yolcular simülasyon aracına bindirildi. Kaza anında yaşanabilecekleri test etme imkanı bulanlar, emniyet kemerinin önemini daha iyi anladı.

Bu arada, ekipler tarafından ceza yazılmak yerine simülasyon aracına yönlendiren bir sürücü ise "Ceza yazmayacak mısınız?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Sürücülerden Mehmet Yıldız, daha önce simülasyon aracına binmediğini ifade ederek, "Simülasyonda yaşaması bile kötü. Gerçek anlamda yaşamak nasıl bir şeydir, Allah korusun. Bundan sonra kemer takacağım." diye konuştu.

Bir başka sürücü Mehmet Elmas da trafik polislerinin adacını durdurduğunda cezai işlem uygulayacaklarını düşünerek endişe ettiğini söyledi.