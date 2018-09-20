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Emniyet kemeri takmayan sürücünün 'ceza yazılmasın' talebine polisten ret

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

ERZURUM'da trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen servis sürücüsünün "Bu seferlik müsamaha gösterin" sözlerine, polis "Öyle bir müsamaha yok.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen servis sürücüsünün "Bu seferlik müsamaha gösterin" sözlerine, polis "Öyle bir müsamaha yok. Emniyet kemeri hem çocukların hem de sizlerin can güvenliği için büyük önem taşıyor" karşılığını verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servisi araçlarını denetlemeye devam ediyor. Trafik ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenli gidip gelmesini sağlamak amacıyla kentin çeşitli noktalarında servisleri durdurup denetimlerde bulundu. Ekipler araç ve evrak kontrolü yaptı, trafik kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini taşıyan araçlarda rehber personel bulunup bulunmadığını denetledi. Emniyet kemerinin önemi hakkında da sürücü ve öğrencilere bilgi veren ekipler, öğrencilere emniyet kemeri taktırmayan, fazla öğrenci taşıyan ve evrak ile araçlarında eksiklik bulunan sürücülere ilgili maddeler uyarınca ceza yazdı. 'MÜSAMAHA YOK' Cemal Gürsel Caddesi Millet Bahçesi Kavşağı'ndaki uygulamada durdurulan bir servis aracının sürücüsüne de emniyet kemeri takmadığı için para cezası kesildi. Servis sürücüsünün "Bu seferlik müsamaha gösterin" sözlerine ise görevli trafik polisi, "Öyle bir müsamaha yok. Emniyet kemeri hem çocukların hem de sizlerin can güvenliği için büyük önem taşıyor. Ayrıca seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmayacağız, kırmızı ışık ve şehir içindeki hız limitlerine uyacağız" yanıtını verdi. Servis araçlarına yönelik denetimlerin, eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği bildirildi. Diğer taraftan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor. Okulların açıldığı günden itibaren Erzurum genelinde, toplam 45 ekipte yer alan 100 polisle 15 internet kafe, 30 park, 152 umuma açık yer, 392 araçta denetim yapıldı. Uygulamada 6 bin TL trafik cezası kesilirken, 1 araç trafikten men edildi.

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