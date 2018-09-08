EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN VE CEP TELEFONUYLA KONUŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI 

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TEM Otoyolu giriş-çıkışlarında trafik denetimi yaptı. Denetimde 404 sürücüye emniyet kemerinden ceza kesilirken 103 sürücüye ise seyir halinde cep telefonuyla konuşmak ve kullanmaktan ceza kesildi.

TRAFİK DENETİMİNDE TOPLAM 54 BİN 756 TL CEZA KESİLDİ

Emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu denetimi yapılan noktalardan birisi de Kurtköy TEM gişeleriydi.

Trafik ekipleri, 404 sürücüye "emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak"tan, 101 sürücüye ise "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak"tan cezai işlem uyguladı. Denetimde toplam 54 bin 756 TL ceza kesildiği öğrenildi.

"TERLEDİĞİM İÇİN EMNİYET KEMERİ BİRAZ ÖNCE ÇIKARDIM"

Denetimde durdurulan bir sürücü polise "Terlediğim için emniyet kemerini biraz önce çıkardım" yanıtını verdi. Ancak bu yanıt sürücüyü ceza yemekten kurtaramadı.