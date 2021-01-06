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  4. Emniyet kemeri takmayın kadın, otomobilden böyle fırladı

Emniyet kemeri takmayın kadın, otomobilden böyle fırladı

06.01.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da emniyet kemeri takmayan yolcunun kaza anında otomobilden fırlama anı, MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Kastamonu’da emniyet kemeri takmayan yolcunun kaza anında otomobilden fırlama anı, MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Diğer bir kazada hızını alamayan otomobil, önünde seyreden araca çarptıktan sonra durakta yolcu bekleyen yayalara çarptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE kameralarının kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kastamonu’da Karayolları Kavşağında kaydedilen görüntüde, sürücüsü ışık ihlali yapan otomobil kontrolsüz bir şekilde kavşağa girince hızla gelen başka bir otomobille çarpışıyor. Kazada yolcu koltuğunda oturan kadının emniyet kemeri takılı olmadığı için dışarı fırladığı görülüyor. Kadın, yerde bir süre sürüklenirken, diğer otomobil ise trafik ışığına çarparak durabiliyor. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı, yerinden sökülerek kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın üzerine devrildiği görülüyor.
Yaşamla ölüm arasındaki farkın emniyet kemerinin iki tokası arasındaki fark kadar olduğunu belirten Kastamonu Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, şehirler arası ve şehir içi yolda meydana gelen kazalardaki ölüm ve yaralanma olaylarının, tamamına yakının emniyet kemeri takılı olmadığı için yaşandığını dile getirdi.
MOBESE kamerasına yansıyan diğer kazada ise Kuzeykent Mahallesi’nde hızla seyreden otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptıktan sonra yan yattığı görülüyor. Tek teker üzerinde bir süre gittikten sonra otomobilin kaldırıma çıkarak durakta bekleyen yayalara çarptığı görülüyor. Yayalar, hızla üzerlerine gelen aracı görünce kaçtıkları görülüyor.

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