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Emniyet kemerini arkadan takan sürücü kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 21:39 | Son Güncelleme

İZMİT’te, ciple otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, ciple otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Kazım Murat'ın uyarıyı kapatmak için emniyet kemerini arkadan taktığı ortaya çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Başal yönetimindeki 41 PL 827 plakalı cip, caddede dönüş yapan Kazım Murat'ın kullandığı 41 JB 081 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil olduğu yerde dönerken, cip ise yolun karşı tarafındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Kazım Murat ile cipte bulunan Ersan Karataş’ı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün emniyet kemerini arkadan taktığı görüldü. Uyarıyı kapatmak için emniyet kemerini takmadan sadece yuvaya yerleştiren sürücü Kazım Murat tedaviye alındı.

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