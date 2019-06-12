Emniyet kemerini arkadan taktı; Az daha canından oluyordu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu'nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki TIR'ın altına girdi. Emniyet kemerini arkasından takan sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Dolapdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki TIR'ın altına girdi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün emniyet kemerini arkasından taktığı görüldü.

