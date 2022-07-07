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  4. Emniyet kemerini takmadı bir de üste çıktı: Cezası 5 bin lira olsa takılır

Emniyet kemerini takmadı bir de üste çıktı: Cezası 5 bin lira olsa takılır

07.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de bayram tedbirleri kapsamında Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yapıldı. Ekipler 10 sürücüye 196'şar lira, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan bir sürücüye 427 lira para cezası keserken, denetimlerde emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen sürücü, "Cezası 196 değil de 5 bin lira olsa herkes takar" dedi.

Emniyet kemerini takmadı bir de üste çıktı: Cezası 5 bin lira olsa takılır

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram tedbirleri kapsamında Bağdat Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drone görüntüleriyle tespit etti. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 196'şar lira, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan bir sürücüye 427 lira para cezası kesildi. Kasksız motosiklet kullanan bir sürücünün ise hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilince, gözaltına alındı.

''CEZA 196 DEĞİL DE 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR''

Emniyet kemeri takılı olmadığı için para cezası uygulanan bir sürü "Yakalandık akıllandım. Artık kemeri takıyorum" diye konuştu. Emniyet kemeri takılı olmadığı için ceza kesilen sürücü Serhat Özdemir "Ceza 196 değil de 5 bin lira olsa herkes takar. Bu kadar da problem olmaz" diye konuştu.

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(DHA)

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Kadıköy
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