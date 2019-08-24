Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine nefes aldırmıyor

Ülke genelinde organize suç ögütlerine yönelik emniyet birimlerince yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bin 226 şüpheliden 436'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, toplumsal barış ve huzurun olumsuz olarak etkilenmemesi, vatandaşların huzur içinde günlük yaşamlarını idame ettirebilmesi için organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla sürüyor.

Suç çetelerine art arda düzenledikleri operasyonlarla göz açtırmayan emniyet ekipleri, 2019'un yaklaşık 8 aylık döneminde 103 operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan bin 226 örgüt üyesi ve yöneticisinden 436'sı tutuklandı.

- Yabancı ülkelerle iş birliği

Ayrıca yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik polis iş birliği kapsamında ülke sınırları içinde 2018'de düzenlenen operasyonlarda 5'i örgüt elebaşı olmak üzere Balkan ve Kafkas uyruklu 10 kişi yakalanarak ülkelerine teslim edildi.