Emniyet koordinasyon toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bu zamana kadar alınan güvenlik önlemleri ile ülkemizin huzurlu bir seçim dönemine girmesinde emniyet güçlerimizin başarılı çalışmaları olmuştur. Seçim zamanı ve sonrasında da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması konusunda aynı özeni göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Uzunkaya, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının örgüt mensuplarına yönelik ortak yürüttüğü çalışmalara değinerek, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ ile mücadeleye vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Yerel seçim sürecinde sona yaklaşıldığını hatırlatan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar alınan güvenlik önlemleri ile ülkemizin huzurlu bir seçim dönemine girmesinde emniyet güçlerimizin başarılı çalışmaları olmuştur. Seçim zamanı ve sonrasında da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması konusunda aynı özeni göstereceğiz."