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Emniyet koordinasyon toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Bu zamana kadar alınan güvenlik önlemleri ile ülkemizin huzurlu bir seçim dönemine girmesinde emniyet güçlerimizin başarılı çalışmaları olmuştur. Seçim zamanı ve sonrasında da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması konusunda aynı özeni göstereceğiz"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bu zamana kadar alınan güvenlik önlemleri ile ülkemizin huzurlu bir seçim dönemine girmesinde emniyet güçlerimizin başarılı çalışmaları olmuştur. Seçim zamanı ve sonrasında da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması konusunda aynı özeni göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunkaya başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Uzunkaya, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının örgüt mensuplarına yönelik ortak yürüttüğü çalışmalara değinerek, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ ile mücadeleye vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Yerel seçim sürecinde sona yaklaşıldığını hatırlatan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar alınan güvenlik önlemleri ile ülkemizin huzurlu bir seçim dönemine girmesinde emniyet güçlerimizin başarılı çalışmaları olmuştur. Seçim zamanı ve sonrasında da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması konusunda aynı özeni göstereceğiz."

- Güven Masası

Celal Uzunkaya, "Güven Masası" uygulaması kapsamında başta polis merkezi amirliklerinde olmak üzere, diğer birimlerin iş ve işlemlerine katkı sağlamak amacıyla lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayının alınacağını anımsattı.

Daha önce açıklandığı üzere 8 bin 187 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağına değinen Uzunkaya, bu alandaki başvuru sayısının memnun edici düzeyde olduğunu vurguladı.

Uzunkaya, bu yılın ilk çeyreğinde meydana gelen trafik kazalarının geçen yılın aynı dönemine oranla azaldığını ifade etti.

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emniyet genel müdürü celal uzunkaya Koordinasyon Toplantısı seçim güvenliği

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