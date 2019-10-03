Emniyet koordinasyon toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bu yıl trafik kazalarından kaynaklı ölümlerde geçen yıla göre en az yüzde 30 düşüşü hedeflediklerini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aktaş başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya genel müdür yardımcıları ve daire başkanları bizzat, teftiş kurulu bölge başkanları, polis moral eğitim merkezi müdürleri ve il emniyet müdürleri video konferans yöntemiyle katıldı.

Aktaş, yaptığı konuşmada, "Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle yeni bir kadromuz oluştu. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına üç yeni atama ile birlikte 49 il müdürlüğümüzde değişiklik oldu. Ayrıca polis başmüfettişliğine atamalar oldu. Bu toplantı vesileyle kararnamenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyor, başarılar diliyorum. Gece gündüz demeden aziz milletimiz için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- "Ciddi bir sivil çıkış"

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için yaklaşık bir aydır ailelerin oturma eylemi yaptığını hatırlatan Aktaş, ciddi bir sivil çıkış olarak değerlendirdiği bu eylemin sivil toplum örgütlerince desteklenmesinin önemli olduğunu vurguladı.