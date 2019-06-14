Emniyet mensupları şehit ailesini yalnız bırakmadı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın vefat eden babası Hüseyin Kaşaltı'nın cenazesinde Ankara Emniyetinden çok sayıda kişi yer aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevliyken, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Köksal Kaşaltı'nın babası Hüseyin Kaşaltı, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kaşaltı'nın Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve emniyet mensupları, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı.

Kaşaltı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

